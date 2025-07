Jovem é rendido em porta de supermercado e forçado a fazer Pix de R$ 10 mil

Um jovem de 21 anos foi rendido na porta de um supermercado e obrigado a fazer e agendar transferências por Pix no valor de R$ 10 mil. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (4/7) no Bairro Conjunto Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar (PMMG) havia sido acionada por populares que flagraram o momento em que dois homens colocaram à força uma mulher em um carro estacionado na porta de um supermercado.

Quando os militares se aproximaram, dois suspeitos fugiram. No interior do veículo, estavam uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 21 e 35.

Questionado sobre o ocorrido, o jovem de 21 contou que aguardava a namorada quando foi abordado por um homem, que o mandou abaixar o vidro do carro em tom de ameaça. O suspeito conseguiu entrar no veículo e disse que ia “estourar a cabeça dele” caso a polícia fosse chamada, exigiu R$ 500 mil no Pix e afirmou que só sairia do carro com o dinheiro.

No mesmo instante, a namorada do jovem saiu do supermercado e foi colocada à força no veículo por dois colegas do suspeito, que ficaram do lado de fora do carro. Quando a mulher entrou no carro, o jovem contou sobre a situação, o que deixou o suspeito nervoso.

O homem, então, obrigou o jovem a desbloquear o celular e a fazer um Pix, desta vez de R$ 5 mil, e agendar uma nova transferência com o mesmo valor para o dia seguinte, já que o limite do banco tinha sido atingido.

O jovem ainda foi obrigado a dirigir para um local ermo na região, com o suspeito exigindo os celulares do casal e tentando puxar os cordões de ouro que as vítimas usavam.

Questionado sobre a situação, o homem de 35 anos afirmou que conhece o jovem e que o seguiu durante o dia porque o rapaz devia a ele R$ 30 mil por “negócios escusos de quando a vítima trabalhava em uma companhia aérea”.

Ele fez a abordagem no estacionamento do supermercado para cobrar o valor e levou dois colegas, que também conheceu nos “negócios escusos”. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e será investigado.