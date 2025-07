Mulher que aplicou golpe em pessoas que queriam comprar CNH é presa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um esquema de promessas de facilitação de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na cidade de Rio Piracicaba, na Região Central de Minas Gerais, foi desarticulado na manhã desta sexta-feira (4/7). Durante a ação, uma mulher de 38 anos foi presa de maneira preventiva por estelionato.

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares e diversos extratos bancários. Agora, os materiais serão periciados.

As investigações começaram depois que as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia em João Monlevade, também na Região Central, para denunciar a investigada. Segundo relatos, a mulher prometia a facilitação na obtenção do documento em troca de pagamento prévio. Para convencer as vítimas, a suspeita insinuava que mantinha contatos com policiais civis e se passava por parente de proprietários de autoescolas

Levantamentos iniciais apontaram que ao menos oito pessoas pagaram cerca de R$ 5 mil para a investigada pelo serviço. Ao irem ao Posto UAI de João Monlevade com objetivo de requerer a expedição da CNH, as vítimas descobriram o golpe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a corporação, a mulher já havia sido presa em 2016 por fatos semelhantes e responde judicialmente por estelionato em Nova Era. “A operação de hoje contou com a participação de policiais civis lotados nas delegacias em Rio Piracicaba e João Monlevade”, apontou a PCMG.