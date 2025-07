Funcionária é condenada à prisão por desviar R$ 1,5 mi de Alexandre Pires

Uma funcionária de Alexandre Pires foi condenada a dezesseis anos de prisão por desviar mais de R$ 1,5 milhão das contas do cantor e de sua esposa Sara Campos. O crime teria acontecido entre 2014 e 2018, e foi descoberto quando o casal desconfiou do repentino estilo de vida luxuoso da ex-administradora financeira, Uiara Regina Cardoso Teixeira.

Durante o período, a ré, que recebia salário de cerca de R$ 4 mil, adquiriu imóveis e carros como Audi A5, Mitsubishi Pajero e L200 Triton. Além disso, fez reformas em diversos imóveis, como na oficina do marido, Elcione Cassiano, que passou de um estabelecimento simples para sofisticado. Ele também foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Uiara teria abusado da confiança de seus empregadores para praticar furto e estelionato diversas vezes ao longo dos quatro anos. A senteça menciona cópias de documentos como revogações de procurações, relatórios de contabilidade, notas fiscais e relatório de auditoria contábil. Também foram coletadas como provas imagens de conversas por aplicativo e históricos bancários dos envolvidos.

Ao Estado de Minas a defesa de Uiara afirmou que a ré é inocente. Segundo os advogados, “a sentença proferida já foi alvo de recurso e o Egrégio Tribunal de Minas terá a oportunidade de reformar a decisão, absolvendo-a”. Ainda segundo a defesa, a acusada, que sempre foi uma profissional zelosa, move uma ação para reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo.

Uiara e Sara se conheceram em 2007, quando trabalhavam em uma concessionária de motocicletas e se tornaram amigas. No ano seguinte, Sara se casou com Alexandre e em 2011, o cantor encerrou o contrato com o escritório que administrava suas finanças. Uiara, então, passou a ter controle das atividades tanto das pessoas físicas quanto jurídicas do casal.

Em depoimento, a esposa do artista afirmou que tinha plena confiança em Uiara, a ponto de ela ter posse de cheques em branco e procurações. Ela explicou que a maior parte das despesas pessoais eram pagas com cartão de crédito, outras ficavam a cargo da funcionária.

Os desvios começaram em 2014, mas somente em 2018 Sara e Alexandre desconfiaram de Uiara. Segundo o depoimento, ela passou a ostentar padrões de vida incompatíveis com sua condição financeira, fazendo viagens, adquirindo carros de luxo como Audi A5 e Pajero e roupas de grife, realizando procedimentos estéticos, dentre outros. Foi então que as procurações em nome de Uiara foram revogadas e ela foi demitida por justa causa. Posteriormente, a ré ainda utilizou de uma procuração sem validade para habilitar chips telefônicos em seu favor e fez usos de créditos de uma empresa de telefonia.

Alexandre Pires informou no processo que Uiara não informava os gastos a um escritório de contabilidade responsável pela prestação de contas do casal, o que foi confirmado pela esposa do cantor e por um outro funcionário, que trabalhou para o casal entre 2013 e 2022, e era subordinado de Uiara na época do crime. Ele afirmou em depoimento que quem controlava as movimentações financeiras na planilha era apenas a acusada, e não havia reuniões para tratar o assunto.

O ex-funcionário relatou que tudo passava por Uiara. Descontos de cheques para realização de pagamentos eram feitos frequentemente mas, a partir de 2014, passou a ser semanal. Ele contou ainda que os valores costumavam ser superiores ao valor das contas a serem pagas, mas a acusada justificava que o excedente era para pagamentos “por fora”, nunca revelando exatamente do que se tratava.



O contador de Alexandre e Sara revelou à Justiça que foram encontradas diversas inconsistências nas finanças do casal, a maioria acompanhadas pela rubrica “retirada para Sara” acompanhadas de assinatura falsa, segundo o laudo de grafotecnia. Com a quebra de sigilo bancário da ré, foi confirmado que os valores faltantes batem com as movimentações nas contas de Uiara.

A defesa da ré afirmou que, durante os mais de cinco anos trabalhando para o casal, participou de todas as auditorias mensais realizadas pelo mesmo escritório contábil que, posteriormente, emitiu laudo pericial indicando supostas incongruências contábeis. Ressaltou também que o padrão de vida de Uiara sempre foi compatível com os ganhos familiares e que antes de ocupar vaga de trabalho em questão, já possuía patrimônio adquirido conjuntamente ao marido que é empresário.