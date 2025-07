Bolsonarista que atirou em 8 pessoas e matou duas não comparece à audiência

Um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) que, após o resultado das eleições de 2022, saiu pelas ruas atirando em pessoas que considerava eleitoras de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu a uma audiência judicial realizada na tarde desta segunda-feira (30/6). Naquela ocasião, Ruan Nilton da Luz disparou contra oito pessoas, duas das quais morreram. Uma das vítimas é uma adolescente de apenas 12 anos.

Mesmo sem a presença do réu, foram ouvidas sete testemunhas do crime, das quais cinco foram vítimas de tentativa de homicídio. Uma delas foi ferida, junto com a enteada adolescente, no primeiro ataque realizado por Ruan, no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte.

As outras vítimas e testemunhas ouvidas estavam reunidas em uma confraternização na garagem de uma casa, a cerca de 1 km do primeiro ataque, já no Bairro Salgado Filho, na Avenida Tereza Cristina, também na Região Oeste da capital.

Segundo elas, o atirador surgiu na porta da garagem com duas armas em punho. Em seguida, gritou "é Bolsonaro" e começou a disparar. Ainda de acordo com os sobreviventes, parte dos convidados havia votado no candidato Bolsonaro, inclusive o dono da casa.

Relembre o caso

atirou aleatoriamente. Ele atingiu uma mulher de 47 anos e outra de 40. As vítimas foram encaminhadas para a UPA Oeste. O tiroteio aconteceu na noite de 30 de outubro, logo após o segundo turno das últimas eleições presidenciais. Ruan disse aos militares que, ao sair de casa, viu as pessoas na rua e. Ele atingiu uma mulher de 47 anos e outra de 40. As vítimas foram encaminhadas para a UPA Oeste.

Ainda segundo a PM, o homem correu por um beco até chegar à Avenida Tereza Cristina, onde avistou uma garagem com pessoas comemorando. O suspeito disparou novamente contra quem estava no local. Os tiros atingiram Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, uma mulher de 47 e uma criança de 12.