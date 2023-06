Alexandre Pires retorna ao grupo 'Só pra contrariar' e internet comemora

Internautas comemoram o retorno de Alexandre Pires no grupo 'Só pra contrariar'

Os pagodeiros de plantão estiveram em êxtase na noite desta quarta-feira (14/6) com o anúncio da turnê do grupo ‘Só pra contrariar’.A notícia ficou ainda melhor quando a banda revelou que o grande Alexandre Pires também fará parte das apresentações após 10 anos da última participação no grupo.