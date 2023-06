Fãs de artistas pop movimentam a web e cobram providências contra cambistas

Ingressos Taylor Swift têm gerado polêmicas nas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter) A venda de ingressos para o show da cantora Taylor Swift no Brasil tem evidenciado como a prática ilegal de cambista prejudica o público a comprar as entradas para os eventos pelos preços regulares estipulados pela produção. Agora, nas redes sociais, os fãs de várias artistas pop se uniram e colocaram a tag “FÃS CONTRA CAMBISTAS” como os assuntos mais comentados. Eles pedem providências contra a prática criminosa.









Alguns deles até tentaram furar fila na venda de ingressos presencial no Allianz Parque e no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Cambistas espalhados entre os fãs da cantora ficaram à espera de um lapso para tentar pegar frestas da fila, organizada com grades de metal. Alguns, inclusive, pulavam por debaixo das estruturas, e os seguranças -que estavam na ponta da fila- não viam.





Enquanto na venda on-line, são outras estratégias que eles adotam para conseguir o máximo de ingressos possíveis para faturar em cima de pessoas que fariam de tudo para ver seus ídolos - até pagar mais caro pelas entradas. Há sites que estão vendendo os ingressos para os shows de Swift por até R$ 6.000, valor superior ao teto dos tickets oficiais, que é de R$ 1.050.





Por isso, o público tem se manifestado nas redes sociais contra a prática, que pode levar de seis a dois anos de prisão e multa. A cobrança tem passado dos fãs de Taylor Swift e chegado ao público de outras artistas pop também, com o receio do mesmo ocorrer quando houver anúncio de show no Brasil - como é o caso de Beyoncé que pode estar prestes a divulgar datas no país.





Confira as reações:

NENHUM FÃ DEVERIA TWR QUE ABRIR MÃO DO SEU SONHO PRA BENEFICIAR BANDIDO!



FÃS CONTRA CAMBISTAS



vídeo que eu fiz na rep tour graças aos esquemas contra cambistas e bots %uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/XxGXN687zQ %u2014 giugiu ' speak now tv era %uD83D%uDC9C (@giuzita) June 15, 2023

Eu preciso ver o shawn mendes na próxima vez que ele vier pro Brasil!!!



FÃS CONTRA CAMBISTASpic.twitter.com/2P0uO5NQra %u2014 Bruno (@shawnsbrasil) June 14, 2023

os fas da taylor swift indo atrás dos cambistas



FÃS CONTRA CAMBISTASpic.twitter.com/Oikg07oOwp %u2014 mel daroit (@megrassmann) June 14, 2023

Os fandons se unindo para acabar com os cambistas!



FÃS CONTRA CAMBISTAS pic.twitter.com/QMCbSJuIWf %u2014 %uD835%uDD3B%uD835%uDD63. %uD835%uDD44%uD835%uDD52%uD835%uDD63%u2102%uD835%uDD56%uD835%uDD5D%uD835%uDD60 13 %uD83D%uDC9C%uD83D%uDC0E (@MarceloFreita_4) June 14, 2023

não vou aceitar perder mais uma vez meu ingresso pra esses cambistas



FÃS CONTRA CAMBISTAS pic.twitter.com/HtD27Yr527 %u2014 Cristian | The Eras Tour (@gagasback) June 15, 2023

QUEREMOS INGRESSOS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS.



se arrependeu? não vai mais poder ir? simples: o estorno é feito normalmente e o ingresso VOLTA PARA O SITE OFICIAL DE VENDAS, para ser comprado por outra pessoa, PELO MESMO PREÇO!



FÃS CONTRA CAMBISTAS https://t.co/pqRxP8wT5M %u2014 %uD835%uDE59%uD835%uDE56%uD835%uDE63%uD835%uDE5E%uD835%uDE61%uD835%uDE64 (@dreamerbboy) June 15, 2023

Os cambistas, T4F e o John Mayer não sabem aonde se meteram, a gente não é bagunça não amor, somos as destruidoras de patriarcado



FÃS CONTRA CAMBISTASpic.twitter.com/nF52bKYbCI %u2014 Isis %uD83E%uDDE3 (@isissw1ft) June 15, 2023

Devido ao amor e carinho que a Anitta sente pela Taylor Swift, estaremos apoiando os Swifties nessa!



FÃS CONTRA CAMBISTASpic.twitter.com/fRaNQZBeIo %u2014 Sleeper %uD83D%uDC0D (@prettytenorio) June 15, 2023

FÃS CONTRA CAMBISTAS pic.twitter.com/L4qvCM9aTV %u2014 ana %uD83D%uDC8C ERAS TOUR 26/11 (@tayloverzera) June 14, 2023

FÃS CONTRA CAMBISTAS

FÃS CONTRA CAMBISTAS

FÃS CONTRA CAMBISTAS



pic.twitter.com/ZizIBWVzgz %u2014 %u0618 (@evermorer) June 14, 2023