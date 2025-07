Mulher é procurada por furtar celular esquecido em balcão de loja

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher é procurada suspeita de furtar um celular esquecido em um balcão de uma loja no centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

O caso foi registrado na tarde dessa segunda-feira (30/6). Câmeras de segurança da loja registraram o momento em que o idoso, de 71 anos, deixa a loja sem perceber que havia esquecido o celular no balcão.

Instantes depois, uma mulher entra na loja, observa o telefone, olha em direção à entrada e, em seguida, pega o aparelho.

Já na porta do estabelecimento, a mulher entrega o celular a um homem que a aguardava e os dois deixam o local juntos.

A Polícia Militar foi acionada e está tentando identificar e localizar os envolvidos.



