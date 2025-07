BH: perseguição policial termina com feridos, drogas e arma apreendidas

Uma perseguição policial durante patrulhamento no Aglomerado Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, terminou com três pessoas feridas e presas na noite dessa segunda-feira (30/6). O trio estava em um Ford Fiesta vermelho, que fugiu da abordagem e só parou após colidir contra um poste na Avenida Cristiano Machado. Drogas, dinheiro e uma pistola também foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ocorrência começou por volta das 23h40, quando militares do Tático Móvel suspeitaram do veículo porque, ao avistar a viatura, o passageiro se abaixou no banco dianteiro, em uma tentativa de não ser visto. Conforme o boletim de ocorrência, a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e pelos altos índices de homicídios.

O carro recebeu ordem de parada e o motorista, um jovem de 24 anos, deu marcha à ré e fugiu em alta velocidade pelas ruas do Bairro São Cristóvão, até acessar o Complexo da Lagoinha. Durante a fuga, manobrou em zigue-zague, avançou sinais vermelhos e colocou pedestres e motoristas em risco. A Polícia Militar solicitou apoio e montou cerco e bloqueio.

Já acompanhado por duas viaturas, o carro seguiu até a Avenida Cristiano Machado, onde o motorista perdeu o controle e bateu em um poste de energia elétrica. Os dois passageiros conseguiram sair do veículo com ferimentos leves. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros, com apoio do Samu.

Durante revista no carro, a PM encontrou uma pistola 9 mm com carregador municiado com 15 cartuchos, pronta para uso. No banco dianteiro, havia 283 pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 300 em dinheiro. Outros R$ 410 foram achados na jaqueta do motorista. O veículo estava com licenciamento atrasado e foi levado ao pátio.

Conforme os registros, o motorista e os passageiros, um jovem de 25 e uma jovem de 22, ficaram feridos e foram levados ao Hospital João XXIII. A mulher afirmou ser namorada de um dos suspeitos e disse não saber da existência da droga e da arma.

O passageiro de 25 anos afirmou ser dono da pistola e contou que o grupo se deslocava para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico. Ele tem diversas passagens por tráfico, porte ilegal, roubo e furto. O motorista, que estava inabilitado, já respondeu por homicídio, tráfico e receptação. Já a mulher não possui antecedentes criminais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após atendimento médico, os passageiros foram encaminhados ao Plantão Digital da Polícia Civil. O motorista segue em observação no hospital.