BH: pela segunda vez, adolescente é detido por tráfico de drogas

Um jovem de 17 anos foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (25/6), no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte, por tráfico de drogas. O adolescente já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime.

Depois de uma denúncia anônima feita pelo telefone 190, os militares chegaram até o suspeito. Foram encontrados na casa dele dinheiro, celular, drogas e armas de fogo. O menor foi encaminhado à Delegacia da Policia Civil Para Crianças e Adolescentes (DOPCAD).

Um dos sargentos que trabalharam na operação apurou que foram apreendidos: uma barra de 1,5 quilos de pasta de cocaína, 621 pinos de cocaína, três buchas de maconha, 14 munições de nove milímetros, uma pistola com numeração raspada, um carregador de arma de fogo, uma balança de precisão, R$ 130 em dinheiro e um celular.

Na denúncia, a pessoa identificou as roupas do menor infrator e disse à polícia que, no local, havia movimentação de tráfico de drogas.