BH: cães farejadores encontram drogas e cinco são presos no Alto Vera Cruz

Cinco homens foram presos por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar no Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. Entre os detidos, estão três adolescentes de 17 anos e dois adultos, de 28 e 29 anos. A ação ocorreu no Beco Dama da Noite, na madrugada desta quarta-feira (25/6), e contou com cães farejadores.

A Polícia Militar recebeu denúncias e iniciou a operação às 2h06. Com isso, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) se posicionaram em pontos diferentes da Rua Itaipu.

Durante a ação, os policiais flagraram quatro suspeitos com sacolas, repassando drogas e recebendo dinheiro. Para evitar fugas, o local foi cercado.

No momento da aproximação, os militares ouviram gritos de “galo!”, alerta conhecido para avisar traficantes sobre a chegada da polícia. Os suspeitos tentaram fugir por diferentes becos da região e dispensaram drogas pelo caminho, mas foram alcançados.

As abordagens ocorreram nos becos Riviera, Dama da Noite e Alípio Delfino. Um quinto suspeito também foi alcançado durante as diligências. Ao refazerem o trajeto feito pelo grupo, os policiais encontraram parte da droga dispensada. O restante foi encontrado com apoio de cães farejadores da Rocca, em um dos becos.

Ao todo, foram apreendidos 199 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha, 186 pedras de crack, dois celulares e R$ 65 em dinheiro.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada e os dois maiores de idade, à delegacia de plantão. As drogas, os celulares e o dinheiro também foram apreendidos.