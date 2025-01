Cão farejador encontra 200kg de maconha enterradas em Divinópolis

Com o auxílio de um cão farejador, a Polícia Militar (PM) localizou 200kg de maconha escondidos em tonéis enterrados em uma área de mata fechada, nesta sexta-feira (24/1). O local fica dentro de uma fazenda no Bairro São Roque, em Divinópolis, no Coentro-Oeste de Minas Gerais. A operação foi desencadeada após a prisão de um homem, de 46 anos, por tráfico de drogas em Belo Horizonte.



De acordo com a corporação, o homem preso é apontado como dono da droga. “Recebemos denúncias nos últimos dias sobre a possível circulação de drogas em Divinópolis. Com a prisão do suspeito em Belo Horizonte, conseguimos conectar as informações e, por meio do nosso sistema de inteligência, localizamos o material enterrado”, explicou o tenente André Henrique Fernandes.

Com a prisão do suspeito de tráfico, a polícia também conseguiu identificar outro pessoa de envolvimento no armazenamento da droga, além de identificar a fazenda usada para armazenar os entorpecentes.

“Embora tenhamos tentado realizar a prisão em diversos endereços conhecidos, o suspeito não foi localizado. Continuaremos as diligências nos próximos dias, tanto em Divinópolis quanto em cidades vizinhas. As investigações indicam que a droga pode ter vindo do Mato Grosso ou do Paraguai”, afirmou o tenente.

Drogas e armas apreendidas



A operação resultou na apreensão de 242 barras de maconha, distribuídas em quatro tonéis enterrados, além de duas balanças de precisão e uma carabina Winchester calibre .44.

Os cães farejadores foram fundamentais para localizar o entorpecente em uma área de difícil acesso.

Combate ao tráfico de drogas em Divinópolis



A Polícia Militar de Minas Gerais reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas. Informações podem ser repassadas pelo telefone 181 (Disque Denúncia).