Pai que devia R$ 100 mil em pensão é preso em Araguari

Uma dívida de pensão que ultrapassa os R$ 100 mil foi o motivo de prisão de um homem, de 43 anos, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. O pai devedor foi encontrado em um blitz comum da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

A fiscalização acontecia na rodovia LMG-748, ainda no perímetro urbano de Araguari, quando o homem foi parado. Ao fazer a consulta no sistema policial, foi dada a informação de que ele era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto desde 9 de janeiro.



De acordo com a corporação, o pai deixou de pagar a pensão alimentícia em 2018, totalizando um débito de R$ 101,6 mil. O mandado foi expedido pela Justiça de São Paulo, na comarca de Caraguatatuba, interior do estado.



Ele foi levado para a Delegacia de Araguari e segue à disposição da Justiça.

