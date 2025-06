Contador do tráfico é preso com R$ 57 mil; vendas eram pela internet

Um jovem de 23 anos foi preso com maconha, R$ 57 mil em espécie e munições em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (24/6). Segundo a Polícia Militar, ele era responsável pela contabilidade e pela intermediação do tráfico de drogas, operado pelas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada às 23h34 por um denunciante que, com medo de represálias, pediu anonimato. Segundo a denúncia, o suspeito estava utilizando uma casa na Rua Angelim, Bairro Estâncias Imperiais, como base de operações do tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, a venda de drogas era feita por meio de redes sociais, com acesso restrito a compradores já cadastrados. Os pagamentos ocorriam por Pix ou em dinheiro.

Os militares montaram um cerco no entorno da casa e viram o suspeito tentando fugir. Porém, conforme os registros, o jovem percebeu a presença de um militar perto dos fundos do imóvel e desistiu da fuga.

Os policiais foram recebidos por uma tia do suspeito, que autorizou a entrada e acompanhou toda a ação. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o jovem. No entanto, ele apontou aos militares que havia munições guardadas na parte de cima do guarda-roupa do quarto.

Durante as buscas, foram apreendidos 17 cartuchos de calibre .380, quatro barras de maconha e R$ 57 mil em espécie, escondidos em uma mochila infantil azul, no quarto dele.

Aos militares, o jovem afirmou que o valor era proveniente da venda de drogas, mas negou ser o proprietário do dinheiro e da droga. Isso porque ele disse atuar apenas como “intermediário” e ser responsável pela contabilidade das vendas.

O material foi apreendido e o suspeito, que permaneceu em silêncio após receber voz de prisão, foi levado para o plantão da Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Contagem. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e posse ilegal de munição.