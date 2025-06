PRF apreende 3,5 toneladas de maconha no Triângulo Mineiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um carregamento de 3,5 toneladas de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira 23/6, numa carreta que foi abordada no quilômetro 46 da BR-050, próximo a Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. O motorista, de 29 anos, foi preso.

A apreensão ocorreu no pátio de um posto de combustíveis. Segundo a PRF, uma equipe estava no mesmo posto, quando percebeu uma carreta freando bruscamente, à frente da viatura.

De imediato, os patrulheiros desconfiaram e partiram para fazer a abordagem da carreta. Tão logo a carreta foi acuada, o motorista tentou uma fuga, com o veículo. No entanto, ele não contava com o fato de que o motor sofreria um apagão. Nesse instante foi feita a abordagem.

Segundo o inspetor Ronaldo Bastos, da PRF, detalhou o que aconteceu. “A equipe estava em um posto de combustível, quando ele estava manobrando ali nas bombas do posto. O motorista, assim que viu a equipe, deu uma frenagem brusca. De imediato, a equipe deslocou até ele para realizar a abordagem. Fez a abordagem! Quando estava fazendo essa abordagem, ele tentou evadir, andou alguns metros, deixou o caminhão apagar, sendo abordado pela equipe. Questionado por que da tentativa de evasão, o mesmo já assumiu que estava com o caminhão carregado com maconha”.

Ao interrogarem o motorista, este contou que estava fazendo o transporte da carga e, pelo serviço, ganharia R$ 12 mil. Disse também que a carreta tinha sido carregada em Cândido Rondon, no Paraná. E ainda, que não sabia o destino final da droga. Ele recebia informações para onde seguir pelo WhatsApp.

A carreta e a droga foram levadas para a Unidade Unidade Operacional da PRF, em Uberlândia. Os patrulheiros contaram que a droga era a única carga da carreta. O motorista será encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Uberlândia.

