Vídeo: polícia apreende mais de 2 mil pedras de crack em BH

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (14/5) com farta quantidade de drogas. Na residência do suspeito, localizada no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte, foram encontrados mais de duas mil pedras de crack, 200 pinos de cocaína, maconha e substâncias semelhantes à cocaína.





A PM disse que no imóvel estava presente um adolescente de 15 anos, filho do suspeito. Os militares afirmam que os dois sabiam da existência das drogas, mas não quiseram colaborar respondendo as perguntas feitas pelos policiais.





Foram encontrados também uma balança de precisão, embalagens e um colete à prova de balas.





O adulto foi preso, apesar de muito resistir e desobedecer às ordens, mas tanto ele quanto o jovem não apresentavam nenhum sinal de embriaguez e não aparentavam estar sob efeito de qualquer substância ilícita.





O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Menores.

Confira o vídeo do momento da prisão:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice