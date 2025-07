Homem é preso por suspeita de furtar botijão de gás com golpe do falso Pix

Um homem, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (3), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, suspeito de cometer furto mediante fraude em um estabelecimento comercial no bairro Faisqueira. Segundo a Polícia Militar, ele teria se passado por cliente e aplicado o golpe do falso Pix para furtar um botijão de gás.



De acordo com o registro policial, o suspeito alegou que o carro estava com problemas mecânicos e pediu que o botijão fosse levado até o veículo, já que ele não poderia estacionar adequadamente. A proprietária do comércio, sensibilizada, atendeu ao pedido e o ajudou a colocar o vasilhame no porta-malas.

Na hora de pagar, o homem afirmou que faria a transferência via Pix. Ele chegou a solicitar a chave e simulou o envio do valor, exibindo um suposto comprovante. No entanto, a quantia não caiu na conta da comerciante. Em seguida, ele apagou a mensagem enviada pelo aplicativo de mensagens e alegou que a chave poderia estar com problemas, pedindo uma nova, mas novamente o pagamento não foi efetuado.

Sem dar satisfação, o homem entrou no carro e fugiu em direção ao centro da cidade. A vítima acionou a Polícia Militar e informou que participa de um grupo de WhatsApp de comerciantes da região. Mensagens compartilhadas lá possibilitaram que ela reconhecesse o suspeito como o mesmo envolvido em outro golpe semelhante.

Com base nas características físicas e no veículo utilizado, a PM localizou o automóvel a poucos metros do local do crime e efetuou a prisão do homem.

A reportagem entrou em contato com a vítima, que preferiu não se pronunciar sobre o caso. O suspeito foi encaminhado à delegacia e deve responder por furto mediante fraude. O caso segue sob investigação.