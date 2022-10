Mulher é vítima de falsa cartomante e perde quase R$ 40 mil online

Matheus Brum - Especial para o EM

Uma mulher de 41 anos caiu no golpe da falsa cartomante. O caso ocorreu em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. A vítima procurou a Polícia Militar para abrir um boletim de ocorrência contra uma mulher que se passava por cartomante.

A vítima fez o depósito via pix. No dia seguinte, a falsa cartomante entrou novamente em contato. E, segundo a Polícia Militar, fez um novo pedido de depósito: R$ 18,9 mil. O pagamento foi feito pela vítima, novamente via pix.

Nessa segunda-feira (17/10), a falsa cartomante entrou novamente em contato com outro pedido de depósito, dessa vez de R$ 16,7 mil. A vítima, mais uma vez acreditando que era parte do trabalho da estelionatária, fez o depósito.

A falsa cartomante não parou por aí e fez um quarto pedido de depósito, no valor de R$ 19,5 mil. A vítima, sem dinheiro na conta bancária, não fez o pagamento. Segundo a PM, a estelionatária então parou de responder a vítima. Percebendo o golpe, a mulher buscou a Polícia Militar. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 39.577.

Dicas para não cair em golpes

Segundo a Polícia Civil, a vítima não foi até uma Delegacia para representar contra a falsa cartomante, que usou um DDD de São Paulo para se comunicar com ela. Sem a representação, a PC não poderá investigar o caso.

A Polícia Civil também reforçou a necessidade das pessoas estarem atentas para evitar golpes. Segundo a corporação, não se deve passar informações pessoais para pessoas estranhas e por telefone; não clicar em links desconhecidos; ter cuidado no compartilhamento de informações pelas redes sociais, e buscar ajuda médica em caso de problemas com a saúde emocional para evitar golpes financeiros.