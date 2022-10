Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do falso pix

Mulher foi presa em flagrante por crime de estelionato (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante pelo crime de estelionato, nessa segunda-feira (17/10), em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de aplicar golpe do falso pix e ter dado um prejuízo de mais de R$ 30 mil a uma clínica médica da capital.

As investigações começaram depois de uma cirurgiã plástica denunciar o caso. Segundo a vítima, a suspeita teria feito supostos pagamentos via pix, totalizando o valor de R$ 34.386, referentes a um procedimento estético, incluindo o valor do hospital, anestesia, entre outros gastos acordados.Ainda de acordo com a médica, a mulher apresentou os supostos comprovantes, mas a profissional não conferiu a entrada efetiva do valor na conta da empresa.

Cerca de um mês depois, a cirurgia contratada pela suspeita foi feita, porém, alguns dias depois, o setor financeiro da clínica informou que o valor não havia sido creditado na conta da clínica.

Diante das evidências da fraude, a médica denunciou o crime à Polícia Civil e informou a data de retorno da suspeita, para consulta pós-cirúrgica e aplicação de botox.

Os policiais foram até a clínica e flagraram o momento em que, novamente, a investigada realizou o suposto pagamento, referente aos 50% do valor do botox, e apresentou um falso comprovante de transferência.

Após levantamentos da vida da suspeita, a Polícia Civil encontrou outras ocorrências parecidas em cidades de Minas e em outros estados. A mulher, inclusive, já havia sido presa pelo crime de estelionato.

Após os procedimentos da polícia, a mulher foi encaminhada ao Sistema Prisional.