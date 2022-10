Seis pessoas ligadas ao PCC são presas em Minas

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil nesta segunda (foto: Divulgação/PCMG)

Seis pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (17/10) durante a quarta fase da operação Covardes, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Segundo as polícias Civil e Militar, os detidos estão ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, de São Paulo. O objetivo da investigação é coibir o “tribunal do crime” no município mineiro.





Foram cumpridos oito mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em vários bairros de Patos de Minas. Duas pessoas seguem foragidas.





As apurações começaram a partir de relatos de uma morte de um homem na cidade depois de um julgamento da organização criminosa A vítima foi enterrada em cova rasa. Posteriormente, a Polícia Civil soube de pelo menos mais um caso do tipo, todos acontecidos em uma casa.





“Existia esse tribunal e pessoas eram levadas a uma residência, onde sofriam agressões ou, caso entendimento da gangue, poderiam ser até mortas”, disse o delegado Luís Mauro Sampaio em entrevista coletiva.





O justiçamento poderia dar três sentenças aos envolvidos: liberação sem agressões, tortura por 10 minutos ou a morte.





Conforme o delegado, os alvos participaram do tribunal do crime, inclusive decidindo sobre a morte de algumas pessoas. A fase da operação busca prender autores, coautores e partícipes no esquema.