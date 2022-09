Advogada e médico são investigados por liberação de atestados ao PCC

MP investiga junto com a Polícia Civil a liberação de atestados falsos a presos

Uma advogada e um médico, em Uberlândia, são investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais (PCMG) e pela Polícia Civil por, supostamente, conseguirem atestados de saúde para membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Nesta quinta-feira (8/9), uma operação foi deflagrada para obtenção de informações para as investigações, que ainda estão em curso. O médico investigado pode estar ligado à ligado à venda de laudos falsos para vacinação de COVID-19 em 2021.

Segundo promotoria e cheia da Polícia Civil da região, a operação Erro Médico apura a suspeita da prática de crimes contra a fé pública. A suspeita é a venda de receituários médicos falsos, com o intuito de dar lastro a pedidos de benefícios a presos que cumprem pena nas unidades prisionais no Município do Triângulo Mineiro.