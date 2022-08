Operação 'Tribunal do Crime' cumpre mandados contra o PCC em Minas

A operação tem participação do promotores e policiais militares (foto: Divulgação/MPMG) O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), cumpriu nesta quinta-feira (18) mandados contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), em Uberlândia.





A operação Tribunal do Crime investiga pessoas acusadas de envolvimento com um episódio de justiça paralela na cidade do Triângulo Mineiro. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária dos investigados, todos em Uberlândia.









Também de acordo com o MP, esse não foi o único episódio do chamado tribunal do crime em Uberlândia, envolvendo o PCC. A promotoria explica que essa justiça paralela são aparelhos de punição e de repressão com extermínios planejados com sentenças definidas pelos líderes da organização criminosa.





Com a prisão das pessoas procuradas na operação desta quinta, o promotor Thiago Ferraz espera identificar mais pessoas ligadas à facção na cidade. “É muito grave. Uma pessoa foi sequestrada, conseguiu fugir, foi sequestrada novamente e foi levada para um lugar e torturada”, disse.





Além dele, outros dois promotores de Justiça participam da operação junto a 45 policiais militares.





Mais apurações são feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais.