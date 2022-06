PM prende homem que se passou por membro do PCC para tentar roubo

PM prendeu homem que se passava por membro do PCC (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)

Um homem de 37 anos foi preso nessa segunda-feira (13/6) por tentar roubar uma loja em Alto Rio Doce, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a proprietária do estabelecimento, o suspeito se passou por integrante da maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), para amedrontar as vítimas.









LEIA MAIS - Polícia desconfia de elo entre PCC e quadrilha do novo cangaço de Varginha A Polícia Militar chegou à loja no Centro da cidade e abordou o homem. Conforme o boletim de ocorrência, ele ficou alterado e precisou ser algemado após desobedecer ordens.









O criminoso ameaçou subtrair roupas da loja e tentou roubar a chave do carro da comerciante. Segundo uma das testemunhas, o acusado rondava as lojas da região, acompanhado de comparsas, pedindo dinheiro para uma associação.