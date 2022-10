Quadrilha é presa após manter casal em cárcere privado em Minas

Por Renato Manfrim - Especial para o EM

PM procura um caminhão que foi roubado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Um casal viveu momentos de terror nesse domingo (16/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após ser sequestrado e, em seguida, roubado e mantido em cárcere privado por mais de 24 horas. O homem e a mulher, que estavam em um caminhão para realizar um frete, foram abordados pelos suspeitos, em veículo VW Gol, em frente a uma empresa do Bairro Jardim Espanha.

Então, o casal foi liberado às margens da BR-262, sendo que, pouco tempo depois, quatro suspeitos foram presos em três locais distintos. Dois suspeitos foram localizados na residência do suposto cativeiro, situada no Bairro Jardim Copacabana.

Transação via Pix

A partir do nome de uma mulher que recebeu R$ 3 mil em Pix e foi presa, ainda conforme o registro policial, os militares conseguiram prender outros três suspeitos de envolvimento no crime.

Depois da mulher, os militares prenderam o irmão dela em uma segunda residência.

E, por fim, os policiais foram até a casa onde teria sido o cativeiro do casal e prenderam outro jovem e ainda apreenderam um adolescente, de 16 anos.

Durante as buscas no suposto cativeiro, a PM de Uberaba apreendeu a réplica de arma, supostamente usada no sequestro, duas motocicletas adulteradas, várias peças de motos e o carro que teria sido usado no crime.

Segue rastreamento da PM para localizar e apreender o caminhão roubado.