Criança morre com sinais de violência, e padrasto é preso no Sul de Minas

Um homem de 21 anos foi preso depois que o enteado, de 1, morreu, com sinais de violência no corpo, na tarde dessa sexta-feira (4/7), no Bairro Ipiranga, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Rua Professor Geraldo de Camargo, onde foi confirmada a morte da criança.

No local, a equipe médica encontrou a vítima já sem sinais vitais, apresentando hematomas no rosto, em um dos braços, na mão esquerda e no tórax.

Durante o atendimento, o padrasto da criança relatou que estava sozinho com o menino e que, por volta das 13h, ela caiu ao ser derrubada por um cachorro da casa, mas não apresentou sinais de alteração.

Outras testemunhas relataram tentativas frustradas de acionar transporte para levar a criança ao hospital antes da chegada do Samu.

A mãe da vítima, 35 anos, disse que trabalha em Santa Rita do Sapucaí e que, desde a mudança para Pouso Alegre, há cerca de uma semana, o menor ficava aos cuidados do padrasto.

“Diante dos indícios e da gravidade da situação, foi dada voz de prisão ao padrasto pelo crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º do Código Penal”, divulgou a PMMG.

Três aparelhos celulares foram recolhidos para investigação. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.