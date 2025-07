Capotamento na BR-364 mata uma pessoa e deixa duas feridas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma pessoa morreu em um capotamento na madrugada deste domingo (13/7), no quilômetro 502 da BR-364, próximo a Macaúba de Baixo (MG), área rural de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, também conhecida por “Pneuzinho”. Dois outros ocupantes do veículo ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros de Patrocínio foi acionado para dar apoio ao atendimento às vítimas, realizado pelo Samu. Segundo as primeiras informações, os dois feridos estavam conscientes, mas com vários ferimentos.

De acordo com o registro do Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o veículo Tucson Hyundai, de cor preta, trafegava pela rodovia quando o motorista perdeu o controle e caiu em uma ribanceira de cerca de 30 metros.

Além dos bombeiros e do Samu, participaram da operação a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia da Polícia Civil.

A vítima que morreu foi resgatada pelos bombeiros e o corpo foi entregue a uma funerária. Os feridos foram levados para uma unidade de saúde em "Pneuzinho".