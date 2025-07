MG: homem tem perna amputada em acidente entre carro e carroça

Um homem, de 58 anos, teve uma perna amputada depois que um carro desgovernado atropelou a carroça conduzida pela vítima, nesta sexta-feira (11/7), na rodovia MGC-135, na altura do Km 180, em Januária, no Norte de Minas.

Segundo os militares do 7° Pelotão de Bombeiros, as informações colhidas no local apontam que o veículo Chevrolet Spin se deslocava no sentido Itacarambi/Januária quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na carroça.

Com a força do impacto, o condutor da carroça e o animal foram arremessados para fora da pista. O homem foi encontrado consciente, mas confuso, e com a perna esquerda amputada. Já a perna direita apresentava fraturas. O cavalo morreu no local. O motorista do carro não se feriu.

De acordo com a corporação, os bombeiros conseguiram conter as hemorragias externas da vítima, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que deu continuidade ao socorro. O membro amputado foi encontrado a cerca de 50 metros do local e, devidamente impermeabilizado em manta térmica. Após o procedimento, o homem foi conduzido até o Pronto-Socorro de Januária, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão.

Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou os cuidados necessários ao se trafegar em rodovias, principalmente em trechos sem acostamento. "A redução da velocidade, a manutenção de distância segura e a realização de ultrapassagens apenas em locais permitidos e com total visibilidade são medidas que podem evitar acidentes graves. Além disso, o uso constante de faróis, mesmo durante o dia, contribui para a melhor visibilidade e segurança de todos que compartilham as vias", informou a corporação.