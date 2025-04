Recém-nascido é encontrado abandonado em lote com pé e orelha amputados

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em um lote vago no Centro de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, na tarde deste sábado (19/4). Ele apresentava amputação traumática total da orelha e pé esquerdos. O pé direito também apresentava ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as lesões são compatíveis com ataque de animal. Devido ao estado grave em que se encontrava, o bebê foi transportado para atendimento médico no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, pela aeronave Arcanjo 06.

Assim que acionada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou equipe da perícia oficial até o bairro Vila Nova, em Andrelândia. Um homem de 39 anos, uma mulher de 36 e uma adolescente de 16 anos, foram encaminhadas à Delegacia para serem ouvidos.



A operação contou com a participação da Polícia Militar e o apoio do SAMU. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento.

