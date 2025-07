Colisão entre carreta e carro interdita BR-381 no sentido BH

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro interdita a BR-381, em Itaguara, na Região Central de Minas. A batida aconteceu na altura do km 559, no sentido Belo Horizonte, nesta sexta-feira (11). Não houve vítimas, mas trânsito está completamente parado no sentido capital, com pelo menos 5 quilômetros de congestionamento.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, que administra a via, a colisão traseira foi registrada às 11h28. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros de Itaúna atuam no local.

A ocorrência está em andamento e ainda não há informação sobre a dinâmica do acidente, assim como previsão para a liberação da via.

Matéria em atualização