Motorista bate carreta, carga tomba e é saqueada na BR-040

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção, bateu no canteiro central e derrubou a carga dna pista da BR-040, na altura de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (8/7). Toda a carga intacta foi saqueada.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 507 da via e envolveu também um carro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Via Cristais, concessionária do trecho, a carreta carregava copos de vidros. Alguns se quebraram com a batida, mas os que sobraram inteiros foram levados por populares. Saquear cargas em acidentes de trânsito é crime comparado ao furto e pode resultar em multa e pena de 1 a 4 anos de prisão.

Ainda de acordo com a PRF, a rodovia está interditada parcialmente no sentido Belo Horizonte. Não há informações sobre a dimensão do congestionamento.