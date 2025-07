Cantor sertanejo Relber procurado após fugir de local de acidente

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O cantor sertanejo Relber André Pereira Costa, de 44 anos, da dupla mineira Relber & Allan, é procurado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e também pelas polícias Civil e Militar, apontado como responsável por um acidente na BR-458, na noite desse domingo (6/7).

Relber dirigia uma picape VW Amarok, que bateu de frente com uma Chevrolet Spin, que tinha um homem de 63 anos como motorista.

O acidente ocorreu em cima de uma ponte, entre Santana do Paraíso (MG) e Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

No carro dirigido pelo cantor estava um passageiro, de 39 anos, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG), para onde também foram o motorista e os dois passageiros da Spin.

O cantor desapareceu depois do acidente. O companheiro de viagem dele disse aos policiais que não tinha ideia do que tinha acontecido porque não se recorda da mecânica do acidente e que não tem ideia de onde o cantor possa estar.