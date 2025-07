MG: acidente mata motorista, deixa ferido e interdita BR-040 em Curvelo

Um acidente envolvendo dois carros provocou a morte de um motorista, ainda não identificado, e deixou o outro ferido, na rodovia BR-040, altura da cidade de Curvelo (MG), na Região Central do estado, na manhã desta segunda-feira (7/7). A via está bloqueada no sentido capital.

De acordo com Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao Posto Faisão, no quilômetro 400, às 5h. A perícia da Polícia Civil e o rabecão também foram acionados.

Uma equipe do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sete Lagoas está no local, mas a dinâmica da batida ainda não foi divulgada.

Segundo a PRF, o motorista do outro veículo teve lesões leves e dispensou atendimento médico.

Matéria em atualização