BH: capotamento deixa feridos no Anel Rodoviário

Um carro com cinco ocupantes capotou no Anel Rodoviário em Belo Horizonte, na altura do bairro Dom Bosco, sentido Contagem, na noite deste domingo (6/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle e o carro colidiu com o canteiro central e capotou. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital João XXIII pelo SAMU.

Os registros da Polícia Militar e dos Bombeiros divergem no número de feridos. O boletim de ocorrência dos Bombeiros relata cinco vítimas, e o da polícia registra seis. Dentre elas estão o motorista, de 35 anos, uma mulher de 31, uma adolescente de 16, um homem de 23 e dois jovens de 19 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital João XXIII.

Questionado pelos militares, o condutor não conseguiu explicar sua versão do acidente por estar bastante agitado e confuso. Dois passageiros afirmaram que o motorista perdeu o controle da direção quando se deparou com outro veículo. O carro tombou e parou no canteiro central.

O carro, de modelo Palio Weekend, foi removido ao pátio por estar com o licenciamento atrasado. Os militares também constataram que o motorista não era habilitado e, quando pediram assinatura do termo de compromisso devido à infração, foram informados que o quadro de saúde do condutor havia evoluído e ele precisou ser intubado.

Nenhum termo de compromisso foi lavrado. Segundo a PMMG, o motivo é que a via foi municipalizada e a corporação não têm convênio com a prefeitura.

A Polícia Militar e a BHTrans atuaram no local para garantir a segurança do trânsito.