Mulher de SP que morreu em queda de rapel era educadora e amava montanhismo

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Daiane Marques, de 36 anos, morreu em uma queda no final da tarde desse sábado (5/7) durante a prática de rapel na Pedra do Elefante, próximo à cidade de Poços de Caldas (MG), na Região Sul do estado.

Daiane era servidora da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cordeirópolis, Região Central do estado de São Paulo, há mais de 10 anos. Segundo a prefeitura, ela era responsável pela educação ambiental.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Cordeirópolis decretou luto oficial de três dias. “A prefeita Cristina Saad, o vice-prefeito Anderson Hespanhol Pique e a secretária Bruna Vidoretti se solidarizam com a família, amigos e colegas de trabalho de Daiane”, afirma a nota.

Conhecidos lamentam a morte de “Daia”, como carinhosamente é chamada a rapelista. “Que tristeza! Uma mulher muito inteligente e alegre. Me acompanhou durante meu estágio ambiental na secretaria”, comentou uma pessoa nas redes sociais.

“Não tô acreditando nisso, gente. Uma pessoa tão alegre, sempre sorrindo. Amava treinar”, disse outra. “Uma perda irreparável para todos os amigos, familiares e comunidade do montanhismo. Estou de coração partido. Vá em paz, linda e doce Daia”, comentou uma amiga.

O acidente

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado depois que Daiane sofreu uma queda faltando menos de 100 metros para a base da montanha. Ela praticava o esporte com a Secretária de Meio Ambiente de Cordeirópolis, Bruna Vidoretti, e um homem de 31 anos, que não teve sua identidade divulgada.

Na solicitação, foi informado que Daiane bateu o corpo contra o paredão rochoso e a vegetação da base da montanha. O grupo concluiu a descida e encontrou a vítima desacordada.

Os bombeiros seguiram por uma trilha de seis quilômetros em mata fechada até encontrar a vítima. Conforme a corporação, ela foi encontrada sem sinais vitais, devido aos traumas da queda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido até um ponto onde a equipe de uma funerária aguardava para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas. A Polícia Civil foi acionada e ficará responsável pelos trabalhos periciais e pela investigação das causas do acidente.