Guincho perde o freio, invade garagem e joga carro para fora

Um guincho invadiu uma garagem ao perder o freio em uma descida em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na madrugada deste domingo (6/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o guincho invadiu o interior de uma garagem no bairro Monte Castelo em alta velocidade e jogou o veículo, um Jeep Compass, que estava no interior do imóvel para o andar de baixo.

Na hora do acidente, o guincho levava um Fiat Doblô com duas pessoas. Segundo o boletim de ocorrência, o guincho estava instável e correndo risco de cair da garagem para o andar de baixo. O passageiro ficou preso no interior do carro.

O motorista do guincho já estava fora do veículo quando a equipe de resgate chegou. Foram usadas técnicas de salvamento veicular para estabilização do guincho e retirada da vítima.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura que foi comprometida. A perícia também estava no local.

O carona do guincho foi socorrido com fraturas nas pernas e dores na região cervical. Os dois passageiros do Fiat Doblô tiveram escoriações pelo corpo. As vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

O local foi isolado e fica interditado até a liberação da Defesa Civil.