Vídeo: caminhão perde freio em ladeira e quase cai em cima de casa em Minas

Um caminhão perdeu os freios, desceu uma ladeira desgovernado e quase caiu em cima de casas na cidade de Catuji (MG), no Vale do Mucuri. O acidente foi registrado no final da madrugada deste sábado (5/7).

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão que presta serviços a uma construtora seguia na Avenida Beira Mar quando, ao descer o morro, perdeu os freios. Veja o vídeo:

O motorista, de 30 anos, perdeu o controle da direção, bateu contra um poste de energia e ficou suspenso em um barranco entre a rua e uma residência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Cemig a respeito dos danos causados ao poste de energia. A Cemig informou que tem equipes atuando na ocorrência. "São seis clientes interrompidos, previsão de restabelecimento no final da tarde de hoje", disse, em nota.

