Apontado como autor de assassinato é morto a tiros na Grande BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado com diversos tiros em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (5/7).

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que um Chevrolet Onix preto com dois ocupantes se aproximou da vítima, que estava em via pública do bairro Bom Sucesso, e os ocupantes atiraram.

Uma terceira pessoa, que estava na rua com a vítima na hora do crime, também está envolvida no homicídio, segundo populares.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é apontada como responsável por um homicídio ocorrido na região conhecida como “casinha”, que fica no mesmo bairro onde ontem ocorreu o crime.

A perícia foi acionada e constatou diversas perfurações nas pernas, nádegas, costas, braços e cabeça. O corpo foi removido para o IML.