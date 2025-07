Criminosos invadem apartamento e matam homem que se negou a vender drogas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 26 anos, foi assassinado no próprio apartamento, no final da tarde desse sábado (6/7), em Belo Horizonte.

Segundo informou uma testemunha no boletim de ocorrência, dois indivíduos entraram pela quadra de esportes em um condomínio no bairro Granja de Freitas, na Região Leste, usando o portão social. Então, subiram até o apartamento da vítima. Ao ser atendida, a dupla disse que “foi devolver as coisas” da vítima. Em seguida, eles atiraram.

Populares que não quiseram se identificar informaram que a vítima fazia parte de uma organização criminosa chamada CDD/GF e vendia drogas no condomínio onde morava.

Recentemente, a vítima saiu do grupo criminoso e estava sendo forçada pelos traficantes a voltar a vender os entorpecentes na região, mas a vítima se negava.

A perícia foi acionada e recolheu 14 cápsulas deflagradas no local. O homem foi baleado ao menos dez vezes. O corpo foi removido para o IML.