MG: trio é preso saqueando cerveja de carreta depois de acidente na BR-381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta terça-feira (24/6) três homens, de 29, 44 e 53 anos, flagrados saqueando uma carga de cerveja na BR-381, no município de Ribeirão Vermelho (MG), no Sul do estado.

Conforme a PRF, as bebidas estavam em uma carreta envolvida em um acidente. O veículo tombou à margem da rodovia no período da manhã.

Dois automóveis utilizados para transportar a carga foram apreendidos. “Diante disso, os três saqueadores, os veículos e as bebidas recuperadas foram encaminhados para a Depol de Lavras para os procedimentos legais pertinentes”, explicou a PRF em comunicado.

Quem saqueia carga comete o crime de furto, que, conforme o artigo 155 do Código Penal, prevê pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Já no “furto qualificado”, a pena varia de dois a oito anos. Nessa modalidade, considera-se, por exemplo, casos em que há destruição, abuso de confiança e quando duas ou mais pessoas estão envolvidas. A pena máxima sobe para 10 anos caso seja usado explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia