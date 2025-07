Após fuga e acidentes, PRF apreende 400 kg de maconha em carro roubado

Cerca de 400 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma Land Rover roubada e clonada, depois de uma perseguição que começou na BR-381, na altura de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (7/7). O condutor tentou fugir e foi preso.

A equipe de inteligência da PRF indicou que o carro estava transportando mercadoria ilícita na Rodovia Fernão Dias. O carro foi localizado no quilômetro 491 e a polícia deu ordem de parada, ignorada pelo motorista. O condutor fugiu em alta velocidade e os militares o perseguiram.

Conforme o registro policial, o motorista convergiu na Via Expressa sentido Contagem. Mesmo com trânsito intenso, o suspeito seguiu a fuga com manobras perigosas e bateu em um Fiat Strada.

Ele seguiu em fuga para o bairro Vila Cristina, perdeu o controle da direção em uma curva e bateu contra a calçada da Rua Pará de Minas. O carro ficou com a suspensão, direção e câmbio danificados, o que impediu uma nova tentativa de fuga.

No interior do veículo, os policiais encontraram 400 kg de maconha em fardos e constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Londrina (PR) em fevereiro deste ano. O carro estava com placas clonadas.

O motorista foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia da Polícia Civil em Betim (MG), juntamente com a droga, o carro e um celular apreendido.