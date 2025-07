PRF intercepta carga de cocaína que veio de SP com destino a Belo Horizonte

Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (7/7) depois de ser flagrado transportando aproximadamente 91,5 kg de cocaína dentro de um carro, um Hyundai HB20, no Km 900 da BR-381, no município de Cambuí (MG). A droga seria entregue em Belo Horizonte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou quatro sacos contendo o entorpecente, escondidos debaixo do banco traseiro e também no porta-malas do veículo, um Hyundai HB20.

O homem, de 39 anos, e sua esposa, de 35, foram detidos após informarem aos policiais que receberiam uma quantia em dinheiro para fazer o transporte da droga de São Paulo (SP) até a capital mineira.