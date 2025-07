MG: PM resgata mulher agredida e ameaçada de morte; armas são apreendidas

A Polícia Militar resgatou uma mulher de 38 anos, vítima de violência doméstica, no Bairro Doutor José Tomaz, em Divinópolis (MG), na região Centro-Oeste do estado, na noite de domingo (6/7).

Conforme registrado na ocorrência, a vítima relatou que o homem a ameaçou de morte e executaria o homicídio com alguma das armas que possui. Ele fugiu de carro, mas acabou localizado e preso na Avenida Antônio Neto, no Bairro Manoel Valinhas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram uma pistola calibre .380 carregada e escondida dentro de um compartimento embaixo do banco do motorista. Uma escopeta calibre .12 também foi encontrada no porta-malas.

Na casa do homem, a PM encontrou mais duas pistolas e munições. Ele alegou ser atirador esportivo, mas não apresentou documentações.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil por violência doméstica, além de posse porte ilegal de arma de fogo e munições. Os materiais encontrados durante as diligências foram apreendidos.

