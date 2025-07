BH: criança some e é abusada; vizinho e vítima teriam sido encontrados nus

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma criança de 11 anos foi abusada sexualmente no Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde do último domingo (6/7), por volta das 14h30. A menina desapareceu quando brincava na rua com outra criança, de 6. O suspeito tem 35 anos e é vizinho da vítima. Ele é procurado pelas autoridades.

A Polícia Militar disse que foi acionada por uma irmã da vítima. Segundo ela, apenas a criança de 6 anos, que é sua filha, teria voltado para casa. Com isso, a mulher iniciou a busca, mas não localizou a outra menina em um primeiro momento.

O pai começou a ajudar e relatou ter encontrado o batom da filha em frente à casa do vizinho, momento em que, acompanhado da irmã da vítima, chamou pelo nome dela. A criança, de acordo com o depoimento, retornou com gritos de socorro.

O homem invadiu o imóvel, arrombando a porta, e afirmou ter encontrado a filha e o vizinho nus. A garota, inclusive, estava caída ao chão, segundo o relato. O suspeito teria pegado uma faca e ameaçado matar a criança, mas foi imobilizado depois de brigar com o pai dela. Ele conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

O que disse a vítima?

Segundo o registro policial, a criança declarou aos militares que o vizinho prometeu dar a ela uma cartela de brincos caso entrasse na casa. A menina foi agredida com socos na cabeça e, depois, estuprada. Por essa razão, ela desmaiou. A polícia relatou que encontrou a menina “machucada e um pouco grogue” assim que chegou ao endereço.

A vítima teve escoriações no rosto e no corpo, sendo encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde exames constataram lesões na região íntima. Ela foi liberada depois de ser medicada, além de passar por atendimento psicológico.

