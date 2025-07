Homem que perseguia crianças com pedido de namoro é espancado em BH

Um homem de 34 anos foi preso depois de ser espancado por suspeita de aliciamento de uma criança de 12 anos e um adolescente de 14, no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desse domingo (6/7). Ele incomodava os meninos, tentava convencer a criança de namoro e disse que a negativa fazia com que ele “quisesse morrer”.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem estava sendo agredido em via pública por populares. Os militares foram recebidos pelo avô da criança, que disse que a filha tinha saído de carro seguindo um homem que estava aliciando o neto. O homem foi encontrado imobilizado por populares e uma mulher e o companheiro dela foram identificados como envolvidos nas agressões.

A mulher é a mãe do adolescente de 14 anos. Aos militares, ela contou que no início daquela tarde, às 12h30, o homem procurou o filho na casa dela. Quando o menino viu o homem, ficou nervoso e saiu. A mãe estranhou o comportamento do menino e questionou o homem, que disse que havia “brigado” com o menino e que queria conversar.

A mãe ficou desconfiada e conversou com o filho, que informou que conheceu o homem na quinta-feira (3), quando andava de bicicleta com o amigo de 12 anos. O homem disse que se chamava Ademir e se ofereceu para andar de bicicleta e brincar de bola com os meninos, que aceitaram.

No dia seguinte, o homem encontrou com as crianças novamente e os três andaram de bicicleta na Esplanada do Mineirão. Em meio à “brincadeira”, o homem encostou em um dos braços da criança de 12 anos e disse que gostou muito deles. Os meninos repreenderam e saíram do local.

Conforme os registros, o adolescente de 14 anos ainda contou à mãe que, depois da negativa, o homem começou a ligar para o telefone dos meninos, que o bloquearam. A mãe pediu para que o filho desbloqueasse o número e pedisse que o homem o encontrasse em um endereço. A mãe e o companheiro dela o encontraram e o agrediram até a chegada da polícia.

Em contato com a criança, na presença da mãe, o adolescente contou que o homem oferece frutas e a troca do celular deles em um videogame. Ele ainda pedia que o adolescente convencesse a criança de namorar com ele. Os meninos não concordavam e o homem mandava mensagens dizendo que estava sofrendo muito, que queria morrer e que queria uma “segunda chance” com a criança.

O suspeito foi questionado e negou as acusações. Segundo a PM, ele tem passagens pelos crimes de homicídio, ameaça, estupro e uma infração contra adolescente, datada em 2025, em Contagem (MG). Ainda conforme a polícia, o nome “Ademir” informado às crianças é falso.

As mães da criança e do adolescente e o suspeito foram levados à delegacia para prestar depoimento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que foi acionada para esclarecimentos sobre a prisão. A reportagem aguarda retorno.