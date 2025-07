Carro pega fogo no estacionamento do Hospital Luxemburgo nesta segunda (7)

Um veículo particular, modelo Fiat Strada, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (7/7) no estacionamento terceirizado do Hospital Luxemburgo, na Rua Gentios, 1.419, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas o incêndio já havia sido controlado no momento da chegada, e não houve feridos.

Segundo o CBMMG, o fogo teve início na região do motor, e populares conseguiram conter as chamas. Já o Instituto Mário Penna informou que, por volta das 13h, a Brigada de Incêndio do hospital agiu rapidamente para controlar o fogo antes da chegada dos bombeiros.