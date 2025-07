MG: bombeiros socorrem bebê de 5 meses com dedo preso em 'hand spinner'

Um bebê de cinco meses ficou com um dos dedos preso em um brinquedo, conhecido como "hand spinner", ou, girador de mão, em português. O susto foi em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite de domingo (6/7). Durante uma hora e meia a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) trabalhou para socorrer a criança. Ela não se feriu.

Para "libertar" a pequena, foram usados alicates e de uma microrretífica elétrica. Antes de procurarem pelos bombeiros, a família tentou resolver o problema com óleo de cozinha e fio dental, mas em vão.

Considerando a fragilidade da mão do neném, os militares precisaram focar na coordenação motora de todos os envolvidos no socorro, que durou quase duas horas. O trabalho foi bem-sucedido e a criança não se feriu.

Aos que nunca viram um "hand spinner", trata-se de um brinquedo composto por um rolamento central e um desenho com três extremidades, feitas em material de aço inoxidável, titânio e/ou plástico. As crianças costumam colocar um dos dedos em uma das extremidades, rodando o brinquedo com o auxílio da outra mão.

Bombeiros socorrem quase 400 pessoas com anéis presos nos dedos em 2025

A ocorrência da criança relembra algo corriqueiro na rotina dos bombeiros: casos de pessoas que prendem seus dedos em anéis, alianças ou acessórios decorativos. Segundo o sargento Gobbi, foram quase 400 socorridas em 2025.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2024, foram registrados 244 casos. Neste ano, já são 95, mas, em todo o estado, 929 pessoas passaram por esse sufoco.

