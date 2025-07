Prefeitura de cidade mineira desmente fake news sobre transmissão de HIV

A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, usou as redes sociais para desmentir um boato que estava se espalhando nesses mesmos canais: um falso alerta afirma que pessoas estariam de passando por funcionários da Vigilância Sanitária para transmitir, deliberadamente, o vírus HIV para a população, por meio de testes de glicemia. A poder municipal classificou esse conteúdo como "fake news".

"Esclarecemos que não há qualquer orientação ou comunicado oficial da Vigilância Sanitária sobre esse assunto. Trata-se de uma fake news", esclarece o comunicado. "Pedimos à população que não compartilhe mensagens de origem duvidosa e que, em caso de dúvida, procure os canais oficiais", orienta a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete.

O teste de glicemia serve para aferir a quantidade de glicose no sangue, algo crucial para o controle do diabetes. Quem sofre da doença deve realizá-lo regularmente. Boatos de transmissão do vírus HIV durante a realização desse tipo de procedimento não são novidades e já se espalharam por municípios de diferentes regiões do país.

Além de mentiroso, o boato que circula pela cidade ainda é preconceituoso. É que o falso alerta ainda diz que o vírus HIV estaria sendo disseminado por "aidéticos", termo extremamente estigmatizado e, por isso mesmo, não mais utilizado para se referir a pessoas soropositivas. Leia, na íntegra, o comunicado da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete:



A Vigilância Sanitária informa que é FAKE a mensagem que vem circulando nas redes sociais, atribuída indevidamente a este setor, sobre um suposto alerta envolvendo um grupo de pessoas identificadas como "aidéticos", que estariam abordando cidadãos para realizar testes de glicemia e, supostamente, transmitindo o vírus HIV por meio desses testes.

Esclarecemos que não há qualquer orientação ou comunicado oficial da Vigilância Sanitária sobre esse assunto. Trata-se de uma fake news que não possui fundamento científico ou respaldo institucional.

Reforçamos que todas as informações oficiais da Vigilância Sanitária são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Pedimos à população que não compartilhe mensagens de origem duvidosa e que, em caso de dúvida, procure os canais oficiais para confirmação.