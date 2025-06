Criança de 6 anos que sofria dor de garganta é abusada por pediatra

Um caso de abuso sexual, cometido por um pediatra de 34 anos contra um menino de apenas 6 anos, foi registrado em um Centro de Atendimento da Unimed, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, nesta terça-feira (24/6). O médico chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida.

A criança teria sido levada ao centro de saúde com queixa de dor de garganta. Durante o atendimento, o médico teria cometido o abuso enquanto a mãe da vítima havia saído do consultório para preencher uma ficha. Ao deixar o local, o menino relatou o ocorrido, e a polícia foi acionada.

Após o ocorrido, a criança foi levada a outro hospital, onde passou por exames que confirmaram o abuso sexual. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. O pediatra poderá responder por estupro de vulnerável.

Consultada pela reportagem, a Unimed Conselheiro Lafaiete emitiu uma nota na qual afirma que "está acompanhando com toda a atenção e diligência que o caso requer, diante da gravidade da denúncia". A associação informou ainda que "o hospital já disponibilizou as gravações e demais informações às autoridades policiais e segue contribuindo com as investigações".