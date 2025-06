Mulher é presa em rodovia de MG com carro clonado e roubado no Rio

Uma mulher de 39 anos foi presa depois de ser flagrada dirigindo um carro clonado no município Central de Minas (MG), no Vale do Rio Doce. A motorista foi aborda na MGC-381 pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na tarde desta quinta-feira (26/6).

Durante a abordagem, os militares perceberam que os sinais identificadores do veículo apresentavam indícios de adulteração.

A placa original do veículo remete às mesmas características de modelo e cor, mas está cadastrada em ocorrência de roubo registrada em 18 de julho de 2023 no Rio de Janeiro. O carro foi apreendido.

A motorista, presa em flagrante, foi conduzida à delegacia de polícia judiciária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia