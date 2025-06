MG: casal é preso por tráfico; homem usava casa da avó para esconder drogas

Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 20, foram presos, em Mathias Lobato, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (25/6) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A prisão aconteceu depois que militares receberam uma denúncia de que uma mulher suspeita de tentar cometer um homicídio estaria escondida na casa de uma prima.

O local denunciado, segundo a Policia Militar, já havia sido apontado outras duas vezes como ponto de tráfico de drogas. De posse das informações, os policias foram ao local para averiguar a denúnica. Ao chegarem ao imóvel, identificaram um carro parado na porta, mas o casal que estava no veículo alegou ser usuário de drogas, o que foi confirmado pela polícia.

A mulher envolvida na tentativa de homicídio não estava no carro, mas como os policiais suspeitaram que ela pudesse estar escondida no imóvel, as equipes solicitaram reforços e cercaram o local.

Durante a aproximação da janela da casa, um dos militares flagrou o morador da residência jogando materiais pelo espaço aberto entre uma parede e o telhado. O material caiu no imóvel ao lado, onde mora a avó do suspeito. Os policiais tiveram autorização da proprietária para entrar na casa e, durante revista no local que o homem estava, encontraram uma sacola contendo 46 pinos de cocaína, 40 buchas e 19 tabletes de maconha prontos para venda, além de uma porção maior da mesma droga. Em outra sacola havia um pacote com pedras de crack já fracionadas, sacolas soltas de 'chuck' para embalar as drogas e uma balança de precisão.

Durante as buscas na casa di suspeito, os policiais ainda encontraram duas munições calibre 762 que estavam dentro de uma vasilha. Também foi encontrado R$2.566 em diversas notas e moedas, além de dois celulares e duas câmeras de segurança instaladas de forma clandestina na rede elétrica pública, usadas para monitorar a policial. O suspeito foi questinado sobre a quantia encontrada e relatou que não sabia a procedência do dinheiro, pois não trabalha. A esposa dele, que é prima da suspeita de tentativa de homicídio, também estava no local. O casal confessou que usava as câmeras para vigiar a movimentação da PM e que, ao perceber a chegada das viaturas, o homem tentou jogar a droga no imóvel ao lado que pertence a avó dele.

Segundo a PM, o suspeito aproveita que a avó já é uma senhora de idade e com problemas de saúde, e utiliza da casa dela para guardar materiais ilícitos utilizados para o tráfico.