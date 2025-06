Equipe mineira vence torneio internacional de robótica com projeto inovador

A equipe mineira ‘Amigos Droids’ alcançou um marco para a robótica brasileira. No último dia 22, conquistou o primeiro lugar de um torneio internacional que reuniu mais de 20 países, sediado em Indiana, nos Estados Unidos.

O destaque da equipe foi a inovação do projeto de engenharia do robô nomeado Priscila. Os brasileiros chamaram atenção dos juízes ao apresentar a construção com materiais diferentes, que proporcionam um robô praticamente inquebrável e com um custo de produção dez vezes menor - o que garantiu à equipe o prêmio “Inspire Award”, troféu mais prestigiado na competição “Michiana Premier Event”.

A próxima parada da equipe é o “Maryland Tech Invitational MTI”, campeonato que começa nesta sexta-feira (27/6) na Universidade Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos. O torneio é considerado o mais técnico do mundo e será transmitido pela internet.

Com experiência na área da educação, a técnica da equipe, Débora Lana, começou a ter interesse pela robótica em 2010, momento que ficou grávida e decidiu se afastar da carreira para cuidar dos filhos. No mesmo ano, ela conheceu uma franquia de robótica da Lego, empresa mundialmente conhecida por venda de brinquedos de construção, mas também kits de robótica, que estimulam os fundamentos da engenharia. Assim, começou a se informar sobre a área e o seu marido, Sérgio Lana, se envolveu no projeto e, posteriormente, também se tornou técnico.

Há 15 anos foi fundada a Robótica Dhel, uma escola de criação de prototipagem robótica, “é um curso especializado em robótica para crianças e adolescentes e para formação de professores”, explicou Sérgio. A empresa ainda oferece consultorias para escolas e secretarias de educação, cursos e workshops destinados a empresas e universidades colaborativas, além de aulas extracurriculares de robótica, para crianças a partir de 4 anos.

Equipe mais longeva da escola de robótica, a Amigos Droids surgiu em 2015. “O nosso filho mais velho e seus amigos já estavam fazendo robótica e pediram para participar de uma competição antes mesmo da idade permitida. E aí foi criada a equipe, que está no nono ano de competição”, contou Sérgio Lana.

Em 2023, a equipe foi campeã mundial em uma categoria destinada a jovens de até 15 anos. O torneio aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Já em 2024, foram vice-campeões mundiais em Houston, cidade localizada no estado de Texas, do mesmo país.

No último domingo (22/6), conquistaram o primeiro lugar geral no torneio “Michiana Premier Event”, sediado em Indiana, no Estado norte-americano. A equipe se destacou com o projeto “Fast”, acrônimo para as palavras Fast Assembly Structure, que significa Estrutura de Montagem Rápida.

Ao Estado de Minas, o técnico da equipe explicou que o projeto é uma forma de construir robôs de alta precisão, mas com baixo custo e com uma grande possibilidade de criar outras versões evoluídas de um robô.

“É a nossa principal inovação. Ao contrário de todas as outras equipes que a gente conhece que compram as peças prontas e vão montando o robô como se fosse um lego, a nossa equipe criou o próprio lego. Então, a gente constrói robôs de madeira, MDF ou de policarbonato e utilizamos a braçadeira de nylon. Isso resulta num robô que é praticamente inquebrável e custa 10 vezes menos do que qualquer outro robô”, destacou Sérgio.

Conheça o time

Os sentimentos de felicidade e orgulho tomaram conta dos 12 participantes da equipe Amigos Droids, que estão competindo nos Estados Unidos.

“Eu era um menino super curioso, adorava a tecnologia e já tinha certeza que queria mexer com isso. Por sorte, fui visitar um torneio de robótica com os meus pais e me apaixonei completamente”, contou o capitão da Amigos Droids, Heitor Lana.



O estudante de 17 anos integra o time desde a criação da equipe. “É um mundo novo todos os dias. Por mais que a gente saiba os problemas que temos que resolver, todos os dias a gente descobre uma coisa nova. É muito emocionante para mim, me dá muita força para acordar todos os dias e estar na robótica. A gente trabalha em equipe, com metas, a se comportar em diversos ambientes”, explicou.

Integrante da equipe há dois anos, a estudante Sofia Pedersoli, de 18 anos, contou ao EM que encontrou a equipe em um momento que buscava um propósito. “Conheci a equipe em 2023, quando vi um cartaz na minha escola, divulgando o processo seletivo da equipe. Decidi me inscrever, ainda mais que não necessitava de nenhuma experiência prévia, porque eu estava completamente já sem esperanças de encontrar um hobby, um propósito, uma paixão antes de me formar no ensino médio”.

Ela descreve sua participação na robótica com o sentimento de empoderamento. A estudante espera que os jovens brasileiros acreditem em si mesmos. Hoje, Sofia comemora a aprovação em uma universidade nos Estados Unidos.

“No ano passado, a gente competiu no torneio mundial em Houston, no Texas, e ali pra frente passei pelo processo de aplicação para as faculdades no exterior. Em agosto estou indo estudar engenharia robótica. Que a minha história possa inspirar outros jovens a acreditarem nos seus sonhos”, destacou.

Também fazem parte da equipe os estudantes Antônio Martins, Caetano Lana, Daniel Filho, Davi Simões, Gabriela Fernandes, Maria Eduarda Morais, Samantha Borba, Sofia Lana, Sofia Mansur e Thiago Curi.

Democratização do acesso à robótica

Outro projeto criado a partir da equipe foi o “Fx4”, um ecossistema que consiste em um kit e curso de robótica, além de uma competição conhecida como “Robocopa”. A iniciativa só foi possível após o desenvolvimento do projeto “Fast”, que diminui drasticamente o custo de construção dos robôs.

“A equipe Amigos Droids se tornou um instituto, que já conseguiu levar a robótica por meio do Fx4 para 1.162 jovens em Minas Gerais. Nós já realizamos sete RoboCopas e formamos 100 equipes de robótica em mais de 20 instituições”, destacou Sérgio Lana.

Idealizadora e técnica da equipe, Débora Lana contou ao EM que o seu maior objetivo é a democratização do acesso à robótica no Brasil. Hoje, a equipe está em busca de novos patrocinadores e doadores para conseguirem expandir o impacto da Robocopa e levar a oportunidade a mais jovens.

Em agosto, o programa social vai promover a “Robocopa dos Campeões”, um torneio regional de robótica, reunindo as 20 melhores equipes de Minas Gerais, formadas em sua maioria por estudantes de escolas públicas. Para o evento se tornar possível, a instituição está recebendo doações por meio de uma vaquinha online. A meta de arrecadação é de R$ 25 mil, destinado ao transporte, alimentação e materiais para os participantes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice